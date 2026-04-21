Dieffenbach-au-Val

Sortie nature découverte de milieux humides

Route de Neubois Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04

En famille, profitez de cette balade à la découverte de la faune et de flore des milieux humides avec notre guide passionné. Approchez libellules, demoiselles, et quelques invertébrés aquatiques bien étonnants.

Organisée par l’association Rund’Um. Découvrez la faune et la flore des milieux humides, des plantes aux vertus médicinales, aromatiques ou culinaires. Approchez libéllules, demoiselles, et quelques invertébrés aquatiques bien étonnants.

Bonnes chaussures recommandées. Sortie non faisable avec une poussette. Animaux non admis.

Réservation conseillée. 0 .

Route de Neubois Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 69 21 contact@rundum-dieffenbach.org

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English :

Join our enthusiastic guide on a family outing to discover the flora and fauna of wetlands. Get up close to dragonflies, damselflies and some surprising aquatic invertebrates.

L’événement Sortie nature découverte de milieux humides Dieffenbach-au-Val a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé