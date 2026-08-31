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Don du sang — Espace de la Vallée, Sautron Espace de la Vallée Sautron

jeudi 17 septembre 2026 · Espace de la Vallée · Sautron

Don du sang — Espace de la Vallée, Sautron Espace de la Vallée Sautron

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
15:30
Lieu
Espace de la Vallée
Adresse
Rue de la Mairie 44880 Sautron
Ville
44880 Sautron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d'une pièce d'identité.

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 15:30 – 19:30
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant 

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- après-midi : 15h30 – 19h30 Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

Espace de la Vallée Sautron 44880
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


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