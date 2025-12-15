Don du sang Furdenheim
Don du sang Furdenheim jeudi 5 février 2026.
Don du sang
Furdenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-05 16:30:00
fin : 2026-02-05 20:00:00
Date(s) :
2026-02-05
Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang Collation offerte à chaque donneur
Furdenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est
English :
Collection organized by the Etablissement Français du Sang Snack offered to each donor
