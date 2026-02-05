Furdenheim

Les Foulées Roses Kochersberg/Ackerland

rue du Stade Furdenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-03 20:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre d’octobre rose, participez à la course ou marche de 5 km. La totalité des frais d’inscription sera reversée à la ligue contre le cancer du Bas-Rhin.

Marche ou course de 5 km, manifestation organisée dans le cadre de l’octobre rose, ouverte à tous hommes femmes et enfants. Inscription 10 € pour les adultes et enfants de 14 ans et plus. Un t-shirt rose au nom de la manifestation sera remis à chaque participant dans la limite du stock disponible. La totalité des frais d’inscription sera reversée au comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer. Inscriptions et renseignements sur le site de l’association organisatrice www.uncoeurunevie.fr .

rue du Stade Furdenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 47 16 29 lesfouleesroses.ka@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the pink October event, take part in the 5 km run or walk. The entire registration fee will be donated to the Bas-Rhin cancer league.

L’événement Les Foulées Roses Kochersberg/Ackerland Furdenheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg