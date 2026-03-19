Don du sang Salle Culturelle Anne Frank Marnay

Don du sang

Salle Culturelle Anne Frank Rue du Collège Marnay Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-30 16:00:00

fin : 2026-11-30 19:30:00

Date(s) :

2026-11-30

Ensemble sauvons des vies. 1 acte vital et citoyen, facile et sans engagement. Le don de sang permet de prélever en même temps et en 10 minutes seulement, tous les composants du sang. Il répond aux besoins les plus courants en transfusion, qu’ils soient réguliers comme pour les malades souffrant de cancer, ou ponctuels comme les hémorragies lors d’un accouchement… .

Salle Culturelle Anne Frank Rue du Collège Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Don du sang

L’événement Don du sang Marnay a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN