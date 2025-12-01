Don du sang Salle paroissiale Mauléon-Licharre

Don du sang

Don du sang Salle paroissiale Mauléon-Licharre mercredi 17 décembre 2025.

Don du sang

Salle paroissiale 19 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17

Date(s) :
2025-12-17

L’Établissement Français du Sang organise une collecte à Mauléon.
Merci de prendre rendez-vous sur le site.   .

Salle paroissiale 19 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

English : Don du sang

L’événement Don du sang Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Pays Basque