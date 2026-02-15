Don du sang Salle paroissiale Mauléon-Licharre
Don du sang Salle paroissiale Mauléon-Licharre vendredi 20 février 2026.
Salle paroissiale 19 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
L’Établissement Français du Sang organise une collecte à Mauléon.
Merci de prendre rendez-vous sur le site. .
Salle paroissiale 19 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
