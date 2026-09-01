DON DU SANG PAR L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Béziers
vendredi 18 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
DON DU SANG PAR L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Donner son sang, c’est un geste simple et solidaire qui peut sauver des vies. L’EFS vous donne rendez-vous à la MAM !
L’EFS (Établissement français du sang) s’installe à la MAM pour une collecte de sang. Simple, libre et ponctuel, le don de sang est un geste solidaire qui contribue chaque année à sauver la vie d’un million de personnes en France. Pour donner, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, se sentir en bonne santé et présenter une pièce d’identité. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Donating blood is a simple act of solidarity that can save lives. The EFS looks forward to seeing you at the MAM!
L’événement DON DU SANG PAR L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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