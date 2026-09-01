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DON DU SANG PAR L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Béziers

vendredi 18 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

DON DU SANG PAR L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Donner son sang, c’est un geste simple et solidaire qui peut sauver des vies. L’EFS vous donne rendez-vous à la MAM !
L’EFS (Établissement français du sang) s’installe à la MAM pour une collecte de sang. Simple, libre et ponctuel, le don de sang est un geste solidaire qui contribue chaque année à sauver la vie d’un million de personnes en France. Pour donner, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, se sentir en bonne santé et présenter une pièce d’identité.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Donating blood is a simple act of solidarity that can save lives. The EFS looks forward to seeing you at the MAM!

L’événement DON DU SANG PAR L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34

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