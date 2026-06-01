Don du sang Salle de l’APAR Roquefort
Don du sang Salle de l’APAR Roquefort vendredi 26 juin 2026.
Roquefort
Don du sang
Salle de l’APAR 25 Place des Cagots Roquefort Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-26 19:00:00
Date(s) :
2026-06-26
INFORMATIONS UTILES
Prendre rdv sur le site internet du Don du Sang ou bien via l’application DON DE SANG.
CONDITIONS AU DON
– Être majeur et en bonne santé
– Ne pas venir à jeun
– Faire + de 50kg
– Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé)
INFORMATIONS UTILES
Prendre rdv sur le site internet du Don du Sang ou bien via l’application DON DE SANG.
CONDITIONS AU DON
– Être majeur et en bonne santé
– Ne pas venir à jeun
– Faire + de 50kg
– Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé)
Merci pour votre précieux soutien au DON de SANG .
Salle de l’APAR 25 Place des Cagots Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Don du sang
USEFUL INFORMATION
Book an appointment on the Don du Sang website or via the DON DE SANG application.
CONDITIONS FOR DONATION
– Be of legal age and in good health
– Do not fast
– Must weigh more than 50kg
– Show proof of identity (paper or scanned)
L’événement Don du sang Roquefort a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Landes d’Armagnac
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