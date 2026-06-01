Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Don du sang Salle de l’APAR Roquefort

Don du sang Salle de l’APAR Roquefort

Don du sang Salle de l’APAR Roquefort vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Salle de l'APAR

Adresse : 25 Place des Cagots

Ville : 40120 Roquefort

Département : Landes

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Roquefort

Don du sang

Salle de l’APAR 25 Place des Cagots Roquefort Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-26 19:00:00

Date(s) :
2026-06-26

INFORMATIONS UTILES
Prendre rdv sur le site internet du Don du Sang ou bien via l’application DON DE SANG.

CONDITIONS AU DON
– Être majeur et en bonne santé
– Ne pas venir à jeun
– Faire + de 50kg
– Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé)
INFORMATIONS UTILES
Prendre rdv sur le site internet du Don du Sang ou bien via l’application DON DE SANG.

CONDITIONS AU DON
– Être majeur et en bonne santé
– Ne pas venir à jeun
– Faire + de 50kg
– Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé)

Merci pour votre précieux soutien au DON de SANG   .

Salle de l’APAR 25 Place des Cagots Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Don du sang

USEFUL INFORMATION
Book an appointment on the Don du Sang website or via the DON DE SANG application.

CONDITIONS FOR DONATION
– Be of legal age and in good health
– Do not fast
– Must weigh more than 50kg
– Show proof of identity (paper or scanned)

L’événement Don du sang Roquefort a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Landes d’Armagnac

À voir aussi à Roquefort (Landes)