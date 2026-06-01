Don du sang Salle de l’APAR Roquefort

Roquefort

Don du sang

Salle de l’APAR 25 Place des Cagots Roquefort Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 15:00:00

fin : 2026-06-26 19:00:00

Date(s) :

2026-06-26

INFORMATIONS UTILES

Prendre rdv sur le site internet du Don du Sang ou bien via l’application DON DE SANG.

CONDITIONS AU DON

– Être majeur et en bonne santé

– Ne pas venir à jeun

– Faire + de 50kg

– Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé)

INFORMATIONS UTILES

Prendre rdv sur le site internet du Don du Sang ou bien via l’application DON DE SANG.

CONDITIONS AU DON

– Être majeur et en bonne santé

– Ne pas venir à jeun

– Faire + de 50kg

– Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé)

Merci pour votre précieux soutien au DON de SANG .

Salle de l’APAR 25 Place des Cagots Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Don du sang

USEFUL INFORMATION

Book an appointment on the Don du Sang website or via the DON DE SANG application.

CONDITIONS FOR DONATION

– Be of legal age and in good health

– Do not fast

– Must weigh more than 50kg

– Show proof of identity (paper or scanned)

L’événement Don du sang Roquefort a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Landes d’Armagnac