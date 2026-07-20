Don du sang Salle des fêtes Saint-Astier

Informations pratiques

Saint-Astier

Don du sang

Salle des fêtes 2 rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 15:00:00

fin : 2026-09-03 19:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Don de sang.

Afin d’éviter une attente trop longue, rendez-vous sur le site RESADON.

15h-19h, salle des fêtes.

Amicale de St-Astier 05 53 08 64 88 https://dondesang.efs.sante.fr/

Don de sang.

Afin d’éviter une attente trop longue, rendez-vous sur le site RESADON.

15h-19h, salle des fêtes.

Amicale de St-Astier 05 53 08 64 88 https://dondesang.efs.sante.fr/ .

Salle des fêtes 2 rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 64 88

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English : Don du sang

Blood collection from 3:00 to 7:00 p.m. at the village hall.

L’événement Don du sang Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-20 par Vallée de l’Isle en Périgord