Don du sang Salle des fêtes Saint-Astier
jeudi 3 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Don du sang
Salle des fêtes 2 rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 15:00:00
fin : 2026-09-03 19:00:00
Date(s) :
2026-09-03
Don de sang.
Afin d’éviter une attente trop longue, rendez-vous sur le site RESADON.
15h-19h, salle des fêtes.
Amicale de St-Astier 05 53 08 64 88 https://dondesang.efs.sante.fr/
Don de sang.
Afin d’éviter une attente trop longue, rendez-vous sur le site RESADON.
15h-19h, salle des fêtes.
Amicale de St-Astier 05 53 08 64 88 https://dondesang.efs.sante.fr/ .
Salle des fêtes 2 rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 64 88
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English : Don du sang
Blood collection from 3:00 to 7:00 p.m. at the village hall.
L’événement Don du sang Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-20 par Vallée de l’Isle en Périgord
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