Don du sang Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande
Don du sang Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande vendredi 28 novembre 2025.
Sainte-Foy-la-Grande
Don du sang
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 15:00:00
fin : 2026-06-24 18:30:00
Date(s) :
2025-11-28 2026-06-24 2026-07-29 2026-08-12 2026-09-30 2026-11-25
Prise de RDV via le lien efs.link/P9JcM
Météo du sang Le niveau des réserves de sang est fragile en ce début d’année, alors restez mobilisés en reprenant vos belles habitudes généreuses pour soutenir les malades !! .
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Don du sang
L’événement Don du sang Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays Foyen
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