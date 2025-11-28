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Don du sang Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Don du sang Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Don du sang Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande vendredi 28 novembre 2025.

Lieu : Salle Clarisse Brian-Reclus

Adresse : 8 rue Jean Louis Faure

Ville : 33220 Sainte-Foy-la-Grande

Département : Gironde

Début : vendredi 28 novembre 2025

Fin : mercredi 28 janvier 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Sainte-Foy-la-Grande

Don du sang

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 15:00:00
fin : 2026-06-24 18:30:00

Date(s) :
2025-11-28 2026-06-24 2026-07-29 2026-08-12 2026-09-30 2026-11-25

Prise de RDV via le lien efs.link/P9JcM
Météo du sang Le niveau des réserves de sang est fragile en ce début d’année, alors restez mobilisés en reprenant vos belles habitudes généreuses pour soutenir les malades !!   .

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Don du sang

L’événement Don du sang Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays Foyen

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