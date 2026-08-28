Don du sang — Salle de l’Odyssée, Orvault Salle de l’Odyssée Orvault
lundi 28 septembre 2026 · Salle de l'Odyssée · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-28 15:30 – 19:30
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant
Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- après-midi : 15h30 – 19h30 Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.
Salle de l’Odyssée Orvault 44700
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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