Don du sang, Salle Louis Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Informations pratiques

Don du sang Vendredi 4 septembre, 14h00 Salle Louis Benoit Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T14:00:00+02:00 – 2026-09-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-04T14:00:00+02:00 – 2026-09-04T19:00:00+02:00

Prenez rendez-vous sur le site de l’EFS.

Salle Louis Benoit Chemin du Stade 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Gard Occitanie

Ensemble, sauvons des vies…