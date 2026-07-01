AGENDA · Saint-Hilaire-de-Brethmas
Don du sang, Salle Louis Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas
vendredi 4 septembre 2026 · Salle Louis Benoit · Saint-Hilaire-de-Brethmas
Informations pratiques
Don du sang Vendredi 4 septembre, 14h00 Salle Louis Benoit Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T14:00:00+02:00 – 2026-09-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-04T14:00:00+02:00 – 2026-09-04T19:00:00+02:00
Prenez rendez-vous sur le site de l’EFS.
Salle Louis Benoit Chemin du Stade 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Gard Occitanie
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