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Don du sang Ancien Hôpital le Colombier Sarlat-la-Canéda

Don du sang Ancien Hôpital le Colombier Sarlat-la-Canéda

Don du sang Ancien Hôpital le Colombier Sarlat-la-Canéda vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Ancien Hôpital le Colombier

Adresse : 3 b rue Stéphane Hessel

Ville : 24200 Sarlat-la-Canéda

Département : Dordogne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Sarlat-la-Canéda

Don du sang

Ancien Hôpital le Colombier 3 b rue Stéphane Hessel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-05-08 2026-07-20 2026-08-24

Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin.   .

Ancien Hôpital le Colombier 3 b rue Stéphane Hessel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 52 40 

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English : Don du sang

L’événement Don du sang Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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