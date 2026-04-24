Don du sang Ancien Hôpital le Colombier Sarlat-la-Canéda

Sarlat-la-Canéda

Don du sang

Ancien Hôpital le Colombier 3 b rue Stéphane Hessel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-05-08 2026-07-20 2026-08-24

Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin. .

Ancien Hôpital le Colombier 3 b rue Stéphane Hessel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 52 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Don du sang

L’événement Don du sang Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir