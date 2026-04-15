Mai à Vélo 2026, ASCEET24, Sarlat-la-Canéda
Mai à Vélo 2026, ASCEET24, Sarlat-la-Canéda vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ASCEET24 Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
ASCEET24 Place Salvador Allende, 24200 Sarlat-la-Canéda, France Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209709
À voir aussi à Sarlat-la-Canéda (Dordogne)
- VICTOR HUGOAT N°1 du Rap Français Sarlat-la-Canéda 23 avril 2026
- Bébés lecteurs Sarlat-la-Canéda 25 avril 2026
- KAY ! LETTRES À UN POÈTE DISPARU Sarlat-la-Canéda 25 avril 2026
- Voie Verte Sarlat Cazoulès Sarlat-la-Canéda Dordogne 1 mai 2026
- Parcours de Trails Les Marthes Sarlat-la-Canéda Dordogne 1 mai 2026