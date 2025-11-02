KAY ! LETTRES À UN POÈTE DISPARU Sarlat-la-Canéda

KAY ! LETTRES À UN POÈTE DISPARU

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

KAY! Lettres à un poète disparu , spectacle couplant musique, création visuelle et lecture, est une correspondance posthume entre deux auteurs qu’un siècle sépare, mais qui parlent de sujets communs leur place d’homme noir dans la société, et Marseille, ville-monde par excellence.

Lamine Diagne, à travers le prisme de sa propre histoire de métis franco-sénégalais, rend hommage à Claude McKAY et questionne l’altérité, l’ancrage et cette mobilité de l’humanité devenue une manière d’habiter le monde.

KAY ! est née de la rencontre entre Matthieu Verdeil, réalisateur d’un documentaire sur l’écrivain et Lamine Diagne auteur, conteur et musicien de jazz, et de leur engouement commun autour de Claude McKAY. .

