DON QUICHOTTE – Don Quichotte Pietragalla Derouault – LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE Chambery

DON QUICHOTTE – Don Quichotte Pietragalla Derouault Début : 2026-11-19 à 20:30. Tarif : – euros.

LE THEATRE DU CORPS PIETRAGALLA PRÉSENTE : DON QUICHOTTE PIETRAGALLA DEROUAULTChorégraphie et mise en scèneMarie-Claude Pietragalla et Julien DerouaultAvec Julien Derouault, Giulia Aubé, Ylona Bonnet, Louis Combet Vittori, Matthias Damay Romey, Lola Derouault, Aleksandra Efimova, Titouan Fourvel, Lise Fromont, Joris Gruvel, Morgan Gruvel, Simon Langin, Gabin Lanterne, Étienne Lloria, Prince Mihai, Antonin Muno, Baptiste Ollier et Romain OvieveMusiquesLudwig Minkus – Levon Minassian – Adriàn Berenguer – The ProdigyDécors virtuels Claire AllanteLumière Alexis DavidSound designer Guillaume de TonquédecCostumes Marie-Claude Pietragalla assistée d’Anna Leidi avec la participation de Franck Sorbier et EvanbenjaminDurée 2h00Production : Le Théâtre du corps Pietragalla DerouaultDon Quichotte Dans un futur proche où la technologie règne en maître, Don Quichotte décide de vivre sa vie comme dans les livres. Accompagné de son fidèle compagnon Sancho Panza, il se rêve en défenseur des opprimés et invente sa vie par ses exploits.Les deux complices vont vivre des aventures fantastiques : ils luttent contre les géants numériques et les moulins à données et deviennent malgré eux de véritables icônes de l’internet. Les épreuves qu’ils traversent se propagent massivement sur les réseaux sociaux tout comme la légende qui maintenant les accompagne. Don Quichotte tente de trouver le sens de sa propre existence dans ce monde numérique contrôlé par une intelligence artificielle appelée Dulcinée, dont il tombera amoureux.Adulé et moqué, traité à la fois de fou et de génie, Don Quichotte persiste dans son irrésistible quête. Librement inspiré du roman de Cervantès, la fabuleuse histoire de Don Quichotte sublime un imaginaire dans lequel survit l’espoir. À la manière de Cervantès, les deux chorégraphes se jouent des personnages et parodient le monde réel. Dans cette nouvelle version, le comique de Don Quichotte dessine une réponse à l’absurdité contemporaine, une poésie du désordre, un appel au rire philosophique. Une scénographie d’exception réalisée par Claire Allante, une artiste visuelle spécialisée dans les expériences immersives et la scénographie numérique. Elle réalise les décors virtuels du ballet qui se combinent à l’onirisme des situations vécues par Don Quichotte pour décaler la vision du public lui permettant ainsi de goûter à l’ambiguïté entre fiction et présence. À l’homme moderne sous casque de réalité virtuelle vivant aux algorithmes de la musique électronique, Don Quichotte s’oppose au renoncement et à l’accompagnement du monde comme il va. Il nous délivre de la dictature des apparences et pose finalement la question : Peut-on vivre sans utopie ? « …Et bien que je sorte à peine d’une cage où l’on m’a enfermé comme fou, je me vois déjà, si le ciel me protège et que le sort ne m’est pas contraire, gagnant en quelques jours, par la seule force de mon bras, un royaume dont je serai le souverain et où je pourrai manifester la gratitude et la générosité dont mon cœur est plein. »

LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73