Pirou

Donjon et moulin de Pirou

Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25 17:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Lors d’une randonnée accompagnée par un agent du Parc naturel régional, découvrez les landes boisées, les ruines d’un moulin ou l’imposant château fort de Pirou, traversez ou longez les ruisseaux qui se jettent dans le havre de Geffosses. La balade commentée se conclura par le partage de quelques saveurs locales. Parcours de 11km. Réservation obligatoire. .

Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Donjon et moulin de Pirou

L’événement Donjon et moulin de Pirou Pirou a été mis à jour le 2026-06-22 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin