Laveissière

Donnons des elles au vélo J-1

Etape J-1 Aurillac le Lioran Laveissière Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 08:30:00

fin : 2026-07-13 19:15:00

Date(s) :

2026-07-13

Nous sommes une 10aine de femmes cyclistes à réaliser chaque année depuis 11 ans avec l’association Donnons des elles au vélo toutes les étapes du Tour de France masculin pour promouvoir le cyclisme féminin.

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Etape J-1 Aurillac le Lioran Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 31 26 27 baguet.marine@hotmail.fr

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English :

For the past 11 years, some 10 women cyclists have been riding every stage of the men’s Tour de France with the association Donnons des elles au vélo to promote women’s cycling.

L’événement Donnons des elles au vélo J-1 Laveissière a été mis à jour le 2026-02-27 par Hautes Terres Tourisme