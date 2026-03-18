Donovan Nouveau spectacle | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Donovan Nouveau spectacle | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:30:00

fin : 2026-10-31 21:50:00

Date(s) :

2026-10-30

Venez voir Donovan dans son nouveau spectacle de magie, le vendredi 30 et le samedi 31 octobre à 20h30 à la Comédie des Volcans.

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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

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English :

Come and see Donovan in his new magic show, Friday October 30 and Saturday October 31 at 8:30pm at the Comédie des Volcans.

L’événement Donovan Nouveau spectacle | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-18 par Clermont Auvergne Volcans