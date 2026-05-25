Donzac

Donz art

Parking de l’église Donzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-06-07

Promenade artistique au coeur de la campagne !

Inauguration le 7 Juin, avec départ de la promenade à 10h, puis 12h30 apéritif inaugural avec restauration, buvette, animations et expositions toute la journée. .

Parking de l’église Donzac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine amicale.donzacaise@laposte.net

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English : Donz art

L’événement Donz art Donzac a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud