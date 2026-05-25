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Donz art Donzac

Donz art Donzac

Donz art Donzac dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Parking de l'église

Ville : 33410 Donzac

Département : Gironde

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : Gratuit

Donzac

Donz art

Parking de l’église Donzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-06-07

Promenade artistique au coeur de la campagne !

Inauguration le 7 Juin, avec départ de la promenade à 10h, puis 12h30 apéritif inaugural avec restauration, buvette, animations et expositions toute la journée.   .

Parking de l’église Donzac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine   amicale.donzacaise@laposte.net

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English : Donz art

L’événement Donz art Donzac a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud

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