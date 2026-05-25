Donz art Donzac
Donz art Donzac dimanche 7 juin 2026.
Donzac
Donz art
Parking de l’église Donzac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-06-07
Promenade artistique au coeur de la campagne !
Inauguration le 7 Juin, avec départ de la promenade à 10h, puis 12h30 apéritif inaugural avec restauration, buvette, animations et expositions toute la journée. .
Parking de l’église Donzac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine amicale.donzacaise@laposte.net
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English : Donz art
L’événement Donz art Donzac a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud