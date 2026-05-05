L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Domaine Le Filh, Domaine Le Filh, Donzac

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Domaine Le Filh 6 et 7 juin Domaine Le Filh Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Petit domaine bio familial et artisanal de 5 ha conduit avec exigence et peu d’intrants. Vinification peu interventionniste. Des vins où le millésime s’exprime pleinement. Dégustation des cuvées et cocktails élaborés à partir de nos vins. Restauration par la Ferme Moulié de Brassempouy. Musique live. www.lefilh.com @lefilh

À mon retour d’expatriation, j’ai choisi de redonner vie à une ancienne propriété viticole du Bordelais, longtemps laissée en retrait, autrefois prospère.

Le domaine s’étend sur 25 hectares composés de parcelles parfois centenaires, façonnées par le temps et les générations.

Plutôt que de chercher à tout exploiter, un choix s’est imposé naturellement : ne conserver que les parcelles capables d’exprimer le lieu avec sincérité.

Aujourd’hui, seuls 6 hectares sont cultivés.

Domaine Le Filh D 120 Donzac 33410 Donzac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lefilh@hotmail.com »}] [{« link »: « http://www.lefilh.com »}]

Venez visiter ce petit domaine bio familial et artisanal de 5 ha conduit avec exigence et peu d’intrants

DR