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Donzenac et Renaissance avec la troupe Alchimera Donzenac

samedi 8 août 2026 · Donzenac

Donzenac et Renaissance avec la troupe Alchimera Donzenac

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Place de l'église
Ville
19270 Donzenac
Département
Corrèze
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Donzenac

Donzenac et Renaissance avec la troupe Alchimera

Place de l’église Donzenac Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Donzenac et renaissance
le samedi 8 août
15h30 Taverne de la halle Arts et Artisans
17h00 Cortège costumé Catherine de Médicis à Donzenac en 2026 ! Départ devant l’église, visite avec saynètes
18h 00 apéritif musical à la taverne de la halle
20 h 00 repas avec la troupe ALCHIMERA 20 € par pers place Martin Principaud et Taverne avec Tapas
22h30 spectacle de feu
Le dimanche 9 Août
11h 30: Taverne de la halle avec tapas
13h00 concert final avec la troupe ALCHIMERA
Renseignement, location de costumes et réservation repas 06.18.95.65.35   .

Place de l’église Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 65 35 

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English : Donzenac et Renaissance avec la troupe Alchimera

L’événement Donzenac et Renaissance avec la troupe Alchimera Donzenac a été mis à jour le 2026-07-30 par Brive Tourisme

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