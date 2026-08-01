Informations pratiques

Donzenac

Donzenac et Renaissance avec la troupe Alchimera

Place de l’église Donzenac Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Donzenac et renaissance

le samedi 8 août

15h30 Taverne de la halle Arts et Artisans

17h00 Cortège costumé Catherine de Médicis à Donzenac en 2026 ! Départ devant l’église, visite avec saynètes

18h 00 apéritif musical à la taverne de la halle

20 h 00 repas avec la troupe ALCHIMERA 20 € par pers place Martin Principaud et Taverne avec Tapas

22h30 spectacle de feu

Le dimanche 9 Août

11h 30: Taverne de la halle avec tapas

13h00 concert final avec la troupe ALCHIMERA

Renseignement, location de costumes et réservation repas 06.18.95.65.35 .

Place de l’église Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 65 35

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English : Donzenac et Renaissance avec la troupe Alchimera

L’événement Donzenac et Renaissance avec la troupe Alchimera Donzenac a été mis à jour le 2026-07-30 par Brive Tourisme