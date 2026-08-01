Donzenac et Renaissance avec la troupe Alchimera Donzenac
samedi 8 août 2026 · Donzenac
Informations pratiques
Donzenac
Donzenac et Renaissance avec la troupe Alchimera
Place de l’église Donzenac Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Donzenac et renaissance
le samedi 8 août
15h30 Taverne de la halle Arts et Artisans
17h00 Cortège costumé Catherine de Médicis à Donzenac en 2026 ! Départ devant l’église, visite avec saynètes
18h 00 apéritif musical à la taverne de la halle
20 h 00 repas avec la troupe ALCHIMERA 20 € par pers place Martin Principaud et Taverne avec Tapas
22h30 spectacle de feu
Le dimanche 9 Août
11h 30: Taverne de la halle avec tapas
13h00 concert final avec la troupe ALCHIMERA
Renseignement, location de costumes et réservation repas 06.18.95.65.35 .
Place de l’église Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 65 35
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English : Donzenac et Renaissance avec la troupe Alchimera
L’événement Donzenac et Renaissance avec la troupe Alchimera Donzenac a été mis à jour le 2026-07-30 par Brive Tourisme
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