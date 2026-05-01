Dopaj Live Musique Arleux
Dopaj Live Musique Arleux samedi 30 mai 2026.
Arleux
Dopaj Live Musique
124 Rue des Murets Simon Arleux Nord
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Et si votre prochaine soirée devenait un vrai moment de partage, de musique et de bonne humeur ?
DOPAJ, c’est avant tout trois passionnés Dominique, Pascal et Jack.
Trois artistes complices sur scène, qui vous embarquent dans un show live plein d’énergie !
Leur force ?
Plus de 500 titres au répertoire
Un voyage musical des années 60 à aujourd’hui
De la variété française aux grands classiques internationaux
En solo, en duo ou en trio, ils s’adaptent et font monter l’ambiance à chaque instant…
Résultat vous allez chanter, danser… et surtout passer une soirée inoubliable !
Au programme
Julien Doré • Santa • Rolling Stones • Johnny Hallyday • Prince • Guns N’ Roses • Étienne Daho
Des tubes que tout le monde connaît, une ambiance festive et intergénérationnelle
Et si votre prochaine soirée devenait un vrai moment de partage, de musique et de bonne humeur ?
DOPAJ, c’est avant tout trois passionnés Dominique, Pascal et Jack.
Trois artistes complices sur scène, qui vous embarquent dans un show live plein d’énergie !
Leur force ?
Plus de 500 titres au répertoire
Un voyage musical des années 60 à aujourd’hui
De la variété française aux grands classiques internationaux
En solo, en duo ou en trio, ils s’adaptent et font monter l’ambiance à chaque instant…
Résultat vous allez chanter, danser… et surtout passer une soirée inoubliable !
Au programme
Julien Doré • Santa • Rolling Stones • Johnny Hallyday • Prince • Guns N’ Roses • Étienne Daho
Des tubes que tout le monde connaît, une ambiance festive et intergénérationnelle .
124 Rue des Murets Simon Arleux 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 93 16 55 contact@lafermedesailleurs.com
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English :
How about turning your next party into a real moment of sharing, music and good humor?
DOPAJ is first and foremost three enthusiasts: Dominique, Pascal and Jack.
Three artists who work together on stage, taking you on a high-energy live show!
Their strength?
Over 500 songs in their repertoire
A musical journey from the 60s to the present day
From French variété to international classics
Whether solo, in duet or trio, they can adapt to any situation, building up the atmosphere at every moment?
The result: you’ll be singing, dancing? and, above all, enjoying an unforgettable evening!
On the program
Julien Doré ? Santa? Rolling Stones? Johnny Hallyday ? Prince ? Guns N? Roses ? Étienne Daho
Hits everyone knows, a festive, intergenerational atmosphere
L’événement Dopaj Live Musique Arleux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Douaisis
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