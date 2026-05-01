Dopaj Live Musique Arleux

Arleux

Dopaj Live Musique

124 Rue des Murets Simon Arleux Nord

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Et si votre prochaine soirée devenait un vrai moment de partage, de musique et de bonne humeur ?

DOPAJ, c’est avant tout trois passionnés Dominique, Pascal et Jack.

Trois artistes complices sur scène, qui vous embarquent dans un show live plein d’énergie !

Leur force ?

Plus de 500 titres au répertoire

Un voyage musical des années 60 à aujourd’hui

De la variété française aux grands classiques internationaux

En solo, en duo ou en trio, ils s’adaptent et font monter l’ambiance à chaque instant…

Résultat vous allez chanter, danser… et surtout passer une soirée inoubliable !

Au programme

Julien Doré • Santa • Rolling Stones • Johnny Hallyday • Prince • Guns N’ Roses • Étienne Daho

Des tubes que tout le monde connaît, une ambiance festive et intergénérationnelle

Et si votre prochaine soirée devenait un vrai moment de partage, de musique et de bonne humeur ?

DOPAJ, c’est avant tout trois passionnés Dominique, Pascal et Jack.

Trois artistes complices sur scène, qui vous embarquent dans un show live plein d’énergie !

Leur force ?

Plus de 500 titres au répertoire

Un voyage musical des années 60 à aujourd’hui

De la variété française aux grands classiques internationaux

En solo, en duo ou en trio, ils s’adaptent et font monter l’ambiance à chaque instant…

Résultat vous allez chanter, danser… et surtout passer une soirée inoubliable !

Au programme

Julien Doré • Santa • Rolling Stones • Johnny Hallyday • Prince • Guns N’ Roses • Étienne Daho

Des tubes que tout le monde connaît, une ambiance festive et intergénérationnelle .

124 Rue des Murets Simon Arleux 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 93 16 55 contact@lafermedesailleurs.com

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English :

How about turning your next party into a real moment of sharing, music and good humor?

DOPAJ is first and foremost three enthusiasts: Dominique, Pascal and Jack.

Three artists who work together on stage, taking you on a high-energy live show!

Their strength?

Over 500 songs in their repertoire

A musical journey from the 60s to the present day

From French variété to international classics

Whether solo, in duet or trio, they can adapt to any situation, building up the atmosphere at every moment?

The result: you’ll be singing, dancing? and, above all, enjoying an unforgettable evening!

On the program

Julien Doré ? Santa? Rolling Stones? Johnny Hallyday ? Prince ? Guns N? Roses ? Étienne Daho

Hits everyone knows, a festive, intergenerational atmosphere

L’événement Dopaj Live Musique Arleux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Douaisis