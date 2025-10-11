Dopamine : Une exposition sur l’économie de l’attention à découvrir au Cube Garges Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse
Dopamine : Une exposition sur l’économie de l’attention à découvrir au Cube Garges Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse samedi 11 octobre 2025.
L’exposition Dopamine questionne les formes, perceptions et comportements façonnés par les plateformes numériques, là où le pouvoir ne s’impose plus frontalement mais s’infiltre par le geste doux, l’interface lisse, la boucle de récompense. À travers des installations techno-critiques et des oeuvres explorant les esthétiques virales de ces environnements, avec des gestes (swipe, double tap…), des postures (duckface, core communities…), des langages (emojis, mèmes, gifs…), elle agit comme un miroir grossissant. Ce trop-plein d’images, d’incitations, de joie un peu fausse comme dans les images shutterstock, révèle les limites de cette positivité algorithmique.
Les artistes, chercheurs et hackers invités y dévoilent aussi ce qui demeure souvent invisible : les mécanismes d’extraction de données, de profilage des usagers et de marchandisation de l’attention. Considérant Internet comme un commun, l’exposition explorera également les manières dont on peut se réapproprier ces plateformes, ainsi que des exemples concrets de design pensés pour définir d’autres modes de relation aux écrans.
Les artistes de l’exposition
- Cameron Askin
- Alkan Avcıoğlu
- Émilie Brout et Maxime Marion
- Christophe Bruno
- DISNOVATION.ORG
- Ben Elliot
- Ben Grosser
- Hérétique
- Anne Horel
- Dasha Ilina
- Baron Lanteigne
- Ethel Lilienfeld
- Jonas Lund
- Shōei Matsuda
- Lorna Mills
- Jérémie Kursner
- Miri Segal
L’exposition sera exceptionnellement fermée au public les 3 et 4 juillet.
Plus que quelques semaines pour découvrir l’exposition Dopamine au Cube Garges. Jusqu’au 18 juillet 2026, questionnez votre rapport au numérique et aux écrans à travers des œuvres immersives et interactives.
Du samedi 11 octobre 2025 au samedi 18 juillet 2026 :
samedi
de 11h00 à 19h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h30 à 19h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-11T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-18T22:00:00+02:00
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