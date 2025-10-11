Dopamine : Une exposition sur l’économie de l’attention à découvrir au Cube Garges Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse samedi 11 octobre 2025.

L’exposition Dopamine questionne les formes, perceptions et comportements façonnés par les plateformes numériques, là où le pouvoir ne s’impose plus frontalement mais s’infiltre par le geste doux, l’interface lisse, la boucle de récompense. À travers des installations techno-critiques et des oeuvres explorant les esthétiques virales de ces environnements, avec des gestes (swipe, double tap…), des postures (duckface, core communities…), des langages (emojis, mèmes, gifs…), elle agit comme un miroir grossissant. Ce trop-plein d’images, d’incitations, de joie un peu fausse comme dans les images shutterstock, révèle les limites de cette positivité algorithmique.

Les artistes, chercheurs et hackers invités y dévoilent aussi ce qui demeure souvent invisible : les mécanismes d’extraction de données, de profilage des usagers et de marchandisation de l’attention. Considérant Internet comme un commun, l’exposition explorera également les manières dont on peut se réapproprier ces plateformes, ainsi que des exemples concrets de design pensés pour définir d’autres modes de relation aux écrans.

Les artistes de l’exposition

Cameron Askin

Alkan Avcıoğlu

Émilie Brout et Maxime Marion

Christophe Bruno

DISNOVATION.ORG

Ben Elliot

Ben Grosser

Hérétique

Anne Horel

Dasha Ilina

Baron Lanteigne

Ethel Lilienfeld

Jonas Lund

Shōei Matsuda

Lorna Mills

Jérémie Kursner

Miri Segal

L’exposition sera exceptionnellement fermée au public les 3 et 4 juillet.

Plus que quelques semaines pour découvrir l’exposition Dopamine au Cube Garges. Jusqu’au 18 juillet 2026, questionnez votre rapport au numérique et aux écrans à travers des œuvres immersives et interactives.

Du samedi 11 octobre 2025 au samedi 18 juillet 2026 :

samedi

de 11h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T22:00:00+02:00

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Le Cube Garges 40, Avenue du Général de Gaulle 95140 Garges-lès-Gonesse

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