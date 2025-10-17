D’où me vient la tendresse? Théâtre du Garde Chasse, les Lilas Les Lilas

D’où me vient la tendresse? Jeudi 29 janvier 2026, 20h00 Théâtre du Garde Chasse, les Lilas Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-29T20:00:00+01:00 – 2026-01-29T22:00:00+01:00

Fin : 2026-01-29T20:00:00+01:00 – 2026-01-29T22:00:00+01:00

Conception et mise en scène . Sandrine Nicolas

Création Janvier 2025 Tout public dès 14 ans

Le propos

D’où me vient la tendresse? est une fantasmagorie autour de Richard III de Shakespeare. À travers les scènes mythiques de l’œuvre et quelques autres emprunts, deux êtres nous transportent dans une épopée intime. Dans un jeu tragi-comique, ils révélent ce qui circule entre deux personnes enfermées dans une relation dominant/dominé. La complexité de ces rapports et leurs jeux de miroirs qui scellent des pactes inconscients. Ces deux-là cherchent leur propre reflet à travers l’autre, s’y pâment, s’y désespèrent, soumettent, se soumettent, mais tentent aussi, lorsque la fureur se calme, de s’aimer. C’est une histoire intime de laquelle se déploie un mythe.

La Forme – Une scénographie sonore et musicale

Légère: au plateau il y a deux chaises en formica figurant à la fois la chaise de cuisine et le trône. La forme scénique est portée par une scénographie sonore et musicale immersive et une création lumière. Les deux dispositifs révèlent les « failles spacio-temporels » que le duo traversent : Le couloir sombre et humide d’un chateau fort, le champ de bataille ou encore un lieu intime et quotidien.

L’équipe

Écriture, conception et mise en scène : Sandrine Nicolas

Interprètes : Nicolas Martel et Anne Le Guernec

Assistante à la mise en scène : Sarah Clément

Création sonore : Simon Denis

Scénographie : Aurélie Thomas

Musique : Théo Girard

Lumière : Charlotte Poyé

Chorégraphie : Ingrid Estarque

Production : Echos Tangibles

Coproduction : Le Figuier Blanc à Argenteuil, Le Carré- Scène Nationale de Château Gontier.

Avec le soutien de Avec le soutien de : L’Espace Germinal à Fosses, le Théâtre Luxembourg à Meaux, l’espace Georges Simenon à Rosny-sous-Bois, L’Orange Bleue à Eaubonne, le Théâtre Berthelot à Montreuil, Le Théâtre Rutebeuf à Clichy la Garenne, Le Théâtre du Garde-Chasse

D’où me vient la tendresse? a été soutenu par La Drac Île de France dans le cadre de l’aide au projet 2025.

Théâtre du Garde Chasse, les Lilas 181 bis Rue de Paris 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Echos Tangibles – Sandrine Nicolas Shakespeare Richard III

