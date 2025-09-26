Double Celli « Métamorphoses » Le Son de la Terre PARIS 05

Double Celli « Métamorphoses » Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 3 juin 2026.

Après le succès du premier opus « IMMATERIEL », DOUBLE CELLI explore les territoires ouverts par d’illustres aînés tels Sergueï Prokoviev, György Ligeti, Béla Bartòk ou encore Roger Calmel, qui ont jalonné les parcours de ces musiciens en quête de « MÉTAMORPHOSES ». L’évidente symbiose entre musique de chambre et improvisation apparaît dans un joyeux bazar organisé par ces esprits libres !

Olivier Calmel : Piano / Compositions

Clément Petit : Violoncelle

Xavier Phillips : Violoncelle

Johan Renard : Violon

Frédéric Eymard : Alto

Antoine Banville : Batterie

Un projet imaginé par Olivier Calmel qui fait la part belle aux cordes dans leur plus grande diversité !

Le mercredi 03 juin 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05