DOUBLE ESPRESSO, RIGA, 965 avenue des Monts de Lacaune, Saint-Pierre-de-Trivisy, Saint-Pierre-de-Trivisy

DOUBLE ESPRESSO Samedi 18 avril, 18h00 RIGA, 965 avenue des Monts de Lacaune, Saint-Pierre-de-Trivisy Tarn

entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T18:00:00+02:00 – 2026-04-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T18:00:00+02:00 – 2026-04-18T21:00:00+02:00

DOUBLE ESPRESSO est un atelier en duo imaginé et dirigé par les artistes et enseignantes Jagna Ciuchta & Carla Adra à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. Accueilli à RIGA, le projet réunit cinq duos d’étudiantxs de différentes années autour d’une expérience de collaboration fruitée, intense et corsée.

Après six séances préparatoires à l’école, la résidence se déploie pendant une semaine à RIGA, au cœur du Tarn. En dialogue avec la bibliothèque du lieu et son environnement, chaque duo y développe une proposition. La présentation publique du samedi 18 avril donnera à voir les formes nées de cette semaine de recherche et d’expérimentations.

Avec : Darius Denimal & Micaela Yenobi, Shadi Bensaidi & Aminata Sephora Kamagate, Jeongwon Go & Beatriz Isabelle Tavares Gomes, Anne Moreau & Pierre Lepetit, Romane Morilhat & Suzanne Landier.

www.rigaproject.fr

www.ensapc.fr

RIGA, 965 avenue des Monts de Lacaune, Saint-Pierre-de-Trivisy 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy Saint-Pierre-de-Trivisy 81330 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.rigaproject.fr »}, {« link »: « https://www.ensapc.fr/fr/ »}]

Présentation publique de DOUBLE ESPRESSO, un atelier en duo imaginé et dirigé par les artistes et enseignantes Jagna Ciuchta & Carla Adra à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. résidence ENSAPC

étudiantxs de l’ENSAPC