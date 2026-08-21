Double Fracture Jean-Baptiste Darosey et Stéphanie Gagneux La Fabrique du Monde Rural Combeaufontaine

Informations pratiques

Combeaufontaine

Double Fracture Jean-Baptiste Darosey et Stéphanie Gagneux

La Fabrique du Monde Rural 47 Grande Rue Combeaufontaine Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Enfant du pays, Jean-Baptiste Darosey découvre la scène avec l’Ensemble Justiniana au Théâtre de Vesoul. Après une formation en comédie musicale à Paris, il participe à plusieurs succès aux côtés de Sébastien Azzopardi et Hervé Devolder. Auteur d’ Odyssée , récompensé par un Trophée de la Comédie Musicale, il revient en Haute-Saône et puise dans ses souvenirs, ses paysages, sa famille et les figures hautes en couleur de son territoire. .

La Fabrique du Monde Rural 47 Grande Rue Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Double Fracture Jean-Baptiste Darosey et Stéphanie Gagneux

L’événement Double Fracture Jean-Baptiste Darosey et Stéphanie Gagneux Combeaufontaine a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)