Doullens Summer Break Festival, Place Thélu 80600 Doullens, Doullens

Doullens Summer Break Festival 4 et 5 septembre Place Thélu 80600 Doullens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T18:00:00+02:00 – 2026-09-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-05T18:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:59:00+02:00

Le Doullens Summer Break Festival est de retour les 4 et 5 septembre 2026 à Doullens pour une nouvelle édition qui s’annonce exceptionnelle.

Le Doullens Summer Break Festival est devenu le rendez-vous électro incontournable en Picardie. Organisé chaque premier week-end de septembre dans la ville de Doullens (Somme), il marque la clôture de la tournée Summer Break, qui parcourt la France tout l’été.

8000 festivaliers en 2025

Porté par la Ville de Doullens et l’association O de Vie, le festival met en avant la culture du DJing en réunissant sur scène aussi bien des talents émergents que des artistes de renommée nationale et internationale.

En ouverture le vendredi, le festival organise un DJ contest offrant aux DJs amateurs l’opportunité de se produire dans le cadre d’un grand événement.

Cet événement incontournable de l’été dans la région revient plus fort que jamais. En 2025, le festival a confirmé son statut de plus grand rendez-vous électro du territoire avec 8 000 festivaliers, un samedi entièrement complet et une ambiance survoltée du début à la fin.

Petit Biscuit, Sound of Leend, Boris & Moris… à l’affiche

En 2026, la programmation franchit encore un cap avec la présence de figures majeures de la scène électro : Petit Biscuit, le prodige électro français aux millions de streams ; Sound of Legend, les maîtres des remix qui enflamment les festivals ; Bors & Moris, l’énergie à l’état pur ; JLOW, révélation électro de l’année ; Maeva Carter, Sara Costa, Yofunders et Crazy We’re.

D’autres surprises viendront compléter cette affiche déjà impressionnante. Des artistes parmi les meilleurs de la scène électro actuelle seront réunis pour offrir au public un week-end de fête inoubliable et clôturer l’été en beauté.

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Le rendez-vous électro incontournable en Picardie. Organisé chaque premier week-end de septembre, il marque la clôture de la tournée Summer Break, qui parcourt la France tout l’été. Musique Electro

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