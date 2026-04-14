Dr Jekyll et Lady Hyde, Scène Cæcilia, Genève

Dr Jekyll et Lady Hyde 21 avril – 10 mai Scène Cæcilia

Plein tarif CHF 35.-/ Tarif réduit CHF 25.-/ Etudiant et -26 ans CHF 15.-/ Enfant CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:40:00+02:00

Fin : 2026-05-10T17:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:40:00+02:00

Un spectacle en noir et blanc avec 50 nuances de gris, de pénombre et de films d’horreur. La scène se passe à London durant le mois de novembre 1882, il y a un épais brouillard à couper au couteau suisse. Le vénérable Dr Jekyll se livre à des recherches fors inquiétantes, sur le bien, le mâle et la femelle. Son entourage va sombrer dans l’angoisse à mesure que les progrès de laboratoire avancent. Y’a de la métamorphose dans l’air.

Scène Cæcilia Rue Antoine-Carteret 23 Genève 1211 Petit-Saconnex et Servette Genève [{« type »: « phone », « value »: « 022 793 54 45 »}, {« type »: « email », « value »: « info@theatre-confiture.ch »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-confiture.ch/billets »}]

Spectacle de théâtre sur l’expérience du Dr. Jekyll: une métamorphose aussi physique que sociale, en écho aux débats contemporains sur les métamorphoses identitaires.

DR