– Drag show médiéval -, La Ruelle, Ségur-le-Château

– Drag show médiéval – Samedi 25 avril, 20h00 La Ruelle Corrèze

Prix libre à partir de 7€

conseillé 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

« Oyé Oh yeah manants et manantes des collines de Ségur !

Blasted : débarque dans le château le plus fort du nord du périgord pour un show spécial édition placard de l’histoire

On vient soulever les dessous du patrimoine et on fait prendre l’air aux stars déchues du 12e siècle qui ont pavé les routes de nos prides, en plus de la route de Richard Cœur de Lion

Nous allons sonner le glas du cis patriarcat et faire force foire et ripaille jusqu’à vêpres pour les plus coquins.

Avec les inénarrables Dany de Grosse, élu mister vilain 1124,

Morteau le bien biel oiseau,

Urazoria la goule la plus féroce du donjon

et Baudouin Ouin le facétieux pleurnichard

alors si toi aussi tu es plus pont levis que jean levis

si tu es plus Louis 6 que Louis Sarkozy

si tu adores Jean sans Terf

si tu es plus féodalité qu’hétérosexualité viens !

ALERTE KARAOKE si tu as toujours rêvé de réveiller le troubadour qui sommeille en toi tu pourras pousser la chansonnette après le show pour un karaoké sauce cunty chant grégorien » »

Lien billeterie https://www.helloasso.com/associations/blasted/evenements/drag-show-x-karaoke-la-ruelle

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/blasted/evenements/drag-show-x-karaoke-la-ruelle »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

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