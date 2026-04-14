– Spectacle de danses Espagnole -, La Ruelle, Ségur-le-Château

– Spectacle de danses Espagnole – Samedi 18 avril, 20h00 La Ruelle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00

La Ruelle a le plaisir d’accueillir l’association Tap’n Dance de Pompadour pour une soirée exceptionnelle aux couleurs de l’Espagne.

Laissez-vous emporter le temps d’un repas rythmé par cinq chorégraphies mêlant avec élégance tradition et modernité.

Sur scène, six danseuses passionnées vous feront voyager au cœur de l’Espagne, entre énergie, grâce et émotions.

Pour l’occasion, nous vous proposerons une carte de tapas inspirée de la cuisine espagnole.

N’hésitez pas à réserver votre table afin de profiter pleinement de cette soirée

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Venez découvrir l’univers de l’association Tap’n Dance ! danse tango