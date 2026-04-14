Dragon & Tablettes, École La Farandole, Riez

Dragon & Tablettes 4 et 5 mai École La Farandole Alpes-de-Haute-Provence

Réservé aux élèves de l’école maternelle La Farandole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T08:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T08:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

« – Nouda, prends ta tablette !

– Non, je préfère la fenêtre. »

Dehors :

Le ciel, un caillou rouge.

Un Château et une reine.

Croqueuse de tablettes de chocolat

et de Nouda.

Une chambre prison.

Un petit dragon.

À deux, on crache le feu !

Parents, ce spectacle n’est pas sans danger pour vous !

Non, la conteuse ne vous fera pas la leçon, ce n’est pas son rayon.

Mais la prochaine fois que vous direz : « Non pas de tablette, maintenant. », tenez-vous prêt à entendre votre enfant vous demander : « Alors raconte-moi encore Dragon et Tablettes ! »

https://www.lopezanne.com/dragon-et-tablettes

École La Farandole 04500 Riez Riez 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.lopezanne.com/dragon-et-tablettes »}]

Spectacle Dragon & Tablettes de et par Anne Lopez, artiste conteuse et ateliers autour de la Parole Conteuse, pour les classes de l’école maternelle de la Farandole. Anne Lopez Compagnie Conte

©MarionLabejof