Dragon & Tablettes, École La Farandole, Riez
Dragon & Tablettes, École La Farandole, Riez lundi 4 mai 2026.
Dragon & Tablettes 4 et 5 mai École La Farandole Alpes-de-Haute-Provence
Réservé aux élèves de l’école maternelle La Farandole
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T08:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T08:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00
« – Nouda, prends ta tablette !
– Non, je préfère la fenêtre. »
Dehors :
Le ciel, un caillou rouge.
Un Château et une reine.
Croqueuse de tablettes de chocolat
et de Nouda.
Une chambre prison.
Un petit dragon.
À deux, on crache le feu !
Parents, ce spectacle n’est pas sans danger pour vous !
Non, la conteuse ne vous fera pas la leçon, ce n’est pas son rayon.
Mais la prochaine fois que vous direz : « Non pas de tablette, maintenant. », tenez-vous prêt à entendre votre enfant vous demander : « Alors raconte-moi encore Dragon et Tablettes ! »
https://www.lopezanne.com/dragon-et-tablettes
École La Farandole 04500 Riez Riez 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.lopezanne.com/dragon-et-tablettes »}]
Spectacle Dragon & Tablettes de et par Anne Lopez, artiste conteuse et ateliers autour de la Parole Conteuse, pour les classes de l’école maternelle de la Farandole. Anne Lopez Compagnie Conte
©MarionLabejof