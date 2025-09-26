Dream Nails SUPERSONIC Paris

Dream Nails SUPERSONIC Paris vendredi 13 mars 2026.

DREAM NAILS (22h30)

(Punk rock – Londres, UK)

Dream Nails [Mimi Jasson, Lucy Katz, Anya Pearson] se posent aujourd’hui des questions différentes. Elles se sont fait connaître grâce à leur punk énergique, empathique et politiquement engagé, faisant une entrée fracassante sur la scène musicale avec leur premier album éponyme sorti en 2020, avant de signer chez Marshall Records pour leur deuxième album, Doom Loop, prévu pour 2023. Ces qualités sont toujours intactes, mais leur regard est désormais plus doux, sans pour autant perdre de sa perspicacité. Elles deviennent curieuses, recherchent l’optimisme et, surtout, se recalibrent.

Parallèlement, Dream Nails fonctionne pour la première fois en trio, la bassiste Mimi Jasson prenant le relais au chant. Le fait de devenir un groupe plus soudé les a galvanisés à nouveau, alors qu’ils cherchaient de nouvelles voies pour leur créativité. « Le monde dans lequel nous vivons est si compliqué, et les anciennes façons d’essayer de le remettre en question ou d’en faire de l’art ne fonctionnent plus pour nous », explique la batteuse Lucy Katz. « Nous voulions nous regrouper et trouver une nouvelle forme de réponse créative et spirituelle à notre époque. »

Pour autant, elles ne ferment pas les yeux sur le monde extérieur. Au contraire, elles recherchent et cultivent un sentiment d’humanité inclusive. Leur intérêt pour les histoires de force et de résilience en témoigne, tant dans leur vie personnelle que dans leur militantisme. Après tout, on ne peut pas changer le monde avec une tasse vide.

Vendredi 13 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

