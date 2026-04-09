Dressing capsule & bien-être Belle Aura Paris
Dressing capsule & bien-être Belle Aura Paris samedi 11 avril 2026.
Allégez votre armoire, libérez votre esprit.
Découvrez les secrets du Home Organising pour un dressing source d’énergie.
Un moment privilégié chez Belle Aura pour apprendre à alléger votre dressing et faire de la place pour vos essentiels.
⚠️ Un atelier réservé aux adultes. ⚠️
Lieu : Belle Aura – 10 rue Letort, 75018 Paris
️ Samedi 11 avril
10h30
25 €
☕ Boisson incluse
Places limitées
Un atelier pour apprendre à trier son dressing et se sentir mieux au quotidien.
Le samedi 11 avril 2026
de 10h30 à 12h00
payant
25 € Boisson incluse
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00
Belle Aura 10 rue Letort 75018 Paris
https://impulsionpositive.fr/ +33665069347 ateliers.belleaura@gmail.com
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