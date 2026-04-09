Dressing capsule & bien-être Belle Aura Paris

Allégez votre armoire, libérez votre esprit.

Découvrez les secrets du Home Organising pour un dressing source d’énergie.

Un moment privilégié chez Belle Aura pour apprendre à alléger votre dressing et faire de la place pour vos essentiels.

⚠️ Un atelier réservé aux adultes. ⚠️

Lieu : Belle Aura – 10 rue Letort, 75018 Paris

️ Samedi 11 avril

10h30

25 €

☕ Boisson incluse

Places limitées

Un atelier pour apprendre à trier son dressing et se sentir mieux au quotidien.

Le samedi 11 avril 2026

de 10h30 à 12h00

payant

25 € Boisson incluse

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00

Belle Aura 10 rue Letort 75018 Paris

https://impulsionpositive.fr/ +33665069347 ateliers.belleaura@gmail.com



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