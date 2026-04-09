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Dressing capsule & bien-être Belle Aura Paris

Dressing capsule & bien-être Belle Aura Paris

Dressing capsule & bien-être Belle Aura Paris samedi 11 avril 2026.

Lieu : Belle Aura

Adresse : 10 rue Letort

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Tarif : <p>25 € Boisson incluse</p>

Allégez votre armoire, libérez votre esprit.

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Un moment privilégié chez Belle Aura pour apprendre à alléger votre dressing et faire de la place pour vos essentiels.

⚠️ Un atelier réservé aux adultes. ⚠️

Lieu : Belle Aura – 10 rue Letort, 75018 Paris
️ Samedi 11 avril
10h30
25 €
☕ Boisson incluse
Places limitées

Un atelier pour apprendre à trier son dressing et se sentir mieux au quotidien.
Le samedi 11 avril 2026
de 10h30 à 12h00
payant

25 € Boisson incluse

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00

Belle Aura 10 rue Letort  75018 Paris
https://impulsionpositive.fr/ +33665069347 ateliers.belleaura@gmail.com


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