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AGENDA · Saissac

Drôles de merveilles, Foyer municipal, Saissac

vendredi 18 septembre 2026 · Foyer municipal · Saissac

Drôles de merveilles, Foyer municipal, Saissac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Foyer municipal
Adresse
Saissac
Ville
11310 Saissac
Département
Aude

Drôles de merveilles Vendredi 18 septembre, 19h30 Foyer municipal Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Spectacle tout public accessible dès 7 ans en lien avec l’exposition Archéo-conte, vestiges du pays imaginaire.
Renseignements auprès de C’est à Dire.

Foyer municipal Saissac Saissac 11310 Aude Occitanie
Christel Delpeyroux

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