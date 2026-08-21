AGENDA · Saissac
Drôles de merveilles, Foyer municipal, Saissac
vendredi 18 septembre 2026 · Foyer municipal · Saissac
Informations pratiques
Drôles de merveilles Vendredi 18 septembre, 19h30 Foyer municipal Aude
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Spectacle tout public accessible dès 7 ans en lien avec l’exposition Archéo-conte, vestiges du pays imaginaire.
Renseignements auprès de C’est à Dire.
Foyer municipal Saissac Saissac 11310 Aude Occitanie
Christel Delpeyroux