Visite-contée de l’exposition Archéo-conte, vestiges du pays imaginaire, Château de Saissac, Saissac

Informations pratiques

Visite-contée de l’exposition Archéo-conte, vestiges du pays imaginaire Vendredi 18 septembre, 14h30 Château de Saissac Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:15:00+02:00

Visite-contée-guidée pour le public scolaire dès 7 ans.

Renseignements auprès de C’est à Dire.

Château de Saissac Saissac Saissac 11310 Aude Occitanie

Christel Delpeyroux