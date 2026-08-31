Informations pratiques

Tréhorenteuc

Drôles de monstres ! balade contée

Halles de Tréhorenteuc Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:00:00

fin : 2026-10-29 12:00:00

Date(s) :

2026-10-29

À l’occasion d’Halloween, nombreux sont les enfants qui vont partir à la chasse aux bonbons.

Mais à cette période, alors que le voile entre notre monde et l’Autre Monde s’affine ; les monstres rôdent sur Terre. Pour leur échapper, nous nous déguisons en l’un d’entre eux. Car depuis tout petits, nous craignons de subir le mauvais sort d’une sorcière, d’êtres dévorés par un ogre ou hantés par un fantôme…

Et si les monstres ne nous voulaient aucun mal ?

Une balade contée pour apprivoiser ses peurs, découvrir que les monstres ne sont pas toujours ceux que l’on croit, et collecter quelques secrets du monde magique, pour repartir bien équipés pour affronter la nuit !

Les bonbons n’ont qu’à bien se tenir !

Informations pratiques

• Balade de 2km maximum dans le Val sans Retour, sur piste goudronnée et chemin de terre (vue sur l’Arbre d’Or et l’Etang du Miroir aux Fées)

• Chemin de terre non adapté aux fauteuils électriques

• Balade conseillée à partir de 4 ans

• Nos amis les animaux sont acceptés, tenus en laisse

• Prévoir de bonnes chaussures (baskets, chaussures de randonnée…) et une tenue adaptée à la météo de quoi se protéger de la pluie ! (imperméable, vêtements chauds ou tenue de rechange)

• Pensez à prendre de l’eau et une collation avec vous

• Départ depuis les Halles de Tréhorenteuc (56430), au croisement de la rue de Brocéliande et de la rue du Gué Roncin

• Balade maintenue dès 10 participants .

Halles de Tréhorenteuc Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 75 56 18 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Drôles de monstres ! balade contée Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-08-31 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande