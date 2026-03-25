Drôles de plantes aux Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux

Drôles de plantes aux Cascades du Hérisson

Maison des Cascades Lieu-dit Moulin du Val Menétrux-en-Joux Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 11:30:00

fin : 2026-07-28 12:45:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-18

Laissez-vous guider par notre animateur qui vous fera découvrir les plantes sauvages de la vallée à travers des contes, légendes et histoires drôles. Apprenez à transformer des bouts de plantes en sifflets ou en pétards.

Sortie animée par le CPIE du Haut-Jura.

De 11h30 à 12h45

Réservation obligatoire sur notre boutique sur le site internet de l’Office de tourisme Terre d’Émeraude. .

Maison des Cascades Lieu-dit Moulin du Val Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Drôles de plantes aux Cascades du Hérisson

L’événement Drôles de plantes aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE