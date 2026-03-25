Drôles de plantes aux Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux
Drôles de plantes aux Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux mardi 28 juillet 2026.
Drôles de plantes aux Cascades du Hérisson
Maison des Cascades Lieu-dit Moulin du Val Menétrux-en-Joux Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 11:30:00
fin : 2026-07-28 12:45:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-18
Laissez-vous guider par notre animateur qui vous fera découvrir les plantes sauvages de la vallée à travers des contes, légendes et histoires drôles. Apprenez à transformer des bouts de plantes en sifflets ou en pétards.
Sortie animée par le CPIE du Haut-Jura.
De 11h30 à 12h45
Réservation obligatoire sur notre boutique sur le site internet de l’Office de tourisme Terre d’Émeraude. .
Maison des Cascades Lieu-dit Moulin du Val Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Drôles de plantes aux Cascades du Hérisson
L’événement Drôles de plantes aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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