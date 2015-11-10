Recherche de p’tites bêtes aux Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux

Recherche de p’tites bêtes aux Cascades du Hérisson

Maison des Cascades Lieu-dit Val Dessous Menétrux-en-Joux Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-08-18 11:15:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-18

Découvrez la faune minuscule des rivières, prairies et sous-bois de la vallée du Hérisson à travers des activités ludiques et pédagogiques. Observez les espèces présentes et participez à leur capture dans les prés et forêts.

Animé par le CPIE du Haut-Jura.

De 10h à 11h15.

Réservation en ligne sur le site de l’Office de tourisme Terre d’Émeraude. .

Maison des Cascades Lieu-dit Val Dessous Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Recherche de p’tites bêtes aux Cascades du Hérisson

L’événement Recherche de p’tites bêtes aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE