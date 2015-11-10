Recherche de p’tites bêtes aux Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux
Recherche de p’tites bêtes aux Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux mardi 28 juillet 2026.
Recherche de p’tites bêtes aux Cascades du Hérisson
Maison des Cascades Lieu-dit Val Dessous Menétrux-en-Joux Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-08-18 11:15:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-18
Découvrez la faune minuscule des rivières, prairies et sous-bois de la vallée du Hérisson à travers des activités ludiques et pédagogiques. Observez les espèces présentes et participez à leur capture dans les prés et forêts.
Animé par le CPIE du Haut-Jura.
De 10h à 11h15.
Réservation en ligne sur le site de l’Office de tourisme Terre d’Émeraude. .
Maison des Cascades Lieu-dit Val Dessous Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Recherche de p’tites bêtes aux Cascades du Hérisson
L’événement Recherche de p’tites bêtes aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
À voir aussi à MENETRUX EN JOUX (Jura)
- Les cascades en famille Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux 5 avril 2026
- Visit’insolite Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux 8 avril 2026
- P’tit atelier Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux 8 avril 2026
- Echappée Jurassienne Pédestre Étape 12 Menétrux-en-Joux Chaux des Crotenay Menétrux-en-Joux Jura 1 mai 2026
- Le Tour des cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux Jura 1 mai 2026