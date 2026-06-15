Dromensa trio Quincy
Dromensa trio Quincy vendredi 10 juillet 2026.
Quincy
Dromensa trio
4 Chemin du Poinçon Quincy Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Swing manouche 6 .
4 Chemin du Poinçon Quincy 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 72 34
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English :
L’événement Dromensa trio Quincy a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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