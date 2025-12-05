Du bec à l’oreille : chant et peinture Salies-de-Béarn

Du bec à l’oreille : chant et peinture

2ème épisode de la série du Bec à l’oreille de l’association Un oiseau sur la tête .

Installez-vous confortablement dans un nid douillet et laissez la chanteuse Sarah Piet et le peintre Yann Châtelain vous emmener dans un voyage au Maghreb.

L’adresse vous sera communiquée quelques jours avant le spectacle.

Inscription via https://www.helloasso.com/associations/un-oiseau-sur-la-tete/evenements .

Chez un habitant secret Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso.unoiseausurlatete@gmail.com

