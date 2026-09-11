Informations pratiques

Du bleu, du vert, de l’air ! Prendre soin de soi autrement Maison de Quartier La Touche Rennes 22 septembre – 10 novembre, certains mardis

Vous avez 60 ans ou plus ? Ce cycle de 5 ateliers ludiques vous propose d’explorer les liens entre environnement, santé et bien-être.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-22T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-11-10T11:30:00.000+01:00

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Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes



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