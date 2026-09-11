AGENDA · Rennes
Du bleu, du vert, de l’air ! Prendre soin de soi autrement Maison de Quartier La Touche Rennes
mardi 22 septembre 2026 · Maison de Quartier La Touche · Rennes
Informations pratiques
Du bleu, du vert, de l’air ! Prendre soin de soi autrement Maison de Quartier La Touche Rennes 22 septembre – 10 novembre, certains mardis
Vous avez 60 ans ou plus ? Ce cycle de 5 ateliers ludiques vous propose d’explorer les liens entre environnement, santé et bien-être.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-22T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-10T11:30:00.000+01:00
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Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes
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