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Du bleu, du vert, de l’air ! Prendre soin de soi autrement Maison de Quartier La Touche Rennes

mardi 22 septembre 2026 · Maison de Quartier La Touche · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Maison de Quartier La Touche
Adresse
6 rue cardinal Paul Gouyon
Ville
Rennes

Du bleu, du vert, de l’air ! Prendre soin de soi autrement Maison de Quartier La Touche Rennes 22 septembre – 10 novembre, certains mardis

Vous avez 60 ans ou plus ? Ce cycle de 5 ateliers ludiques vous propose d’explorer les liens entre environnement, santé et bien-être.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-22T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-10T11:30:00.000+01:00

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Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes


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