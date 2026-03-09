Du champ à la chope Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy
Du champ à la chope
Brasserie Mazesté 2 chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
2026-07-17
Découverte du processus de brassage. Bière biologique 100% locale. Petite restauration sur place possible.
Brasserie Mazesté 2 chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 brasseriemazeste@gmail.com
Discover the brewing process. 100% local organic beer. Snacks available on site.
