Du champs à l’assiette, Médiathèque L@ Passerelle, Tréméven

Informations pratiques

Du champs à l’assiette Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque L@ Passerelle Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Visite flash de l’exposition photos & Poèmes autour des céréales, en présence de Cécil Hermeline, Paysanne boulangère.

Médiathèque L@ Passerelle 6 place de l’église 29300 Tréméven Tréméven 29300 Finistère Bretagne 0298099116 https://www.matilin.bzh/en-pratique/les-mediatheques-du-reseau/tremeven

Biblis en folie 2026

©Béatrice Dizès