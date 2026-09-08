AGENDA · Tréméven
Du champs à l’assiette, Médiathèque L@ Passerelle, Tréméven
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque L@ Passerelle · Tréméven
Informations pratiques
Du champs à l’assiette Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque L@ Passerelle Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Visite flash de l’exposition photos & Poèmes autour des céréales, en présence de Cécil Hermeline, Paysanne boulangère.
Médiathèque L@ Passerelle 6 place de l’église 29300 Tréméven Tréméven 29300 Finistère Bretagne 0298099116 https://www.matilin.bzh/en-pratique/les-mediatheques-du-reseau/tremeven
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©Béatrice Dizès