Du charbon dans les veines Espace A. Lejeune Guéret

Du charbon dans les veines
Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
2026-03-05
5 Molières en 2025 (spectacle du Théâtre Privé, metteur en scène, auteur, comédienne dans un second rôle, révélation féminine) !!! Du Pagnol dans le Nord.
1958, à Noeux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France. Pierre et Vlad sont les meilleurs amis du monde. Ils partagent tout leur temps en creusant à la
mine et en jouant de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène, personnage central de cette petite Sphère joviale et haute en couleurs malgré la poussière du charbon. À partir du jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre, le monde des deux meilleurs amis ne sera plus le même… .
Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
