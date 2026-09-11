Du château de la Goule aux Fées à un matrimoine vivant : l’héritage de Marie-Thérèse Solacroup, Château Hébert, Dinard

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Du château de la Goule aux Fées à un matrimoine vivant : l’héritage de Marie-Thérèse Solacroup 19 et 20 septembre Château Hébert Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé sur la Côte d’Émeraude, le Château Hébert, construit entre 1876 et 1879, est conçu dans le style malouinière, et s’inspire des villas du XVIIIème siècle propres à Saint-Malo, tout en intégrant l’élégance typique du Second Empire. Il domine la mer sur un site remarquable mêlant patrimoine architectural, histoire sociale et mémoire locale. Ancienne résidence familiale devenue aérium puis Fondation reconnue d’utilité publique, il se visite librement grâce à un livret (format audio disponible).

Animations : recueils de témoignages, espace collaboratif autour de photographies anciennes : « sauriez-vous reconnaitre ces clichés » ?, découverte du château, du parc, de la serre et des extérieurs rythmeront la visite.

Château Hébert 4, Avenue du Château Hébert, 35800 Dinard Dinard 35800 Saint-Énogat Ille-et-Vilaine Bretagne 0677097671 http://fondation-solacroup-hebert.com Édifié entre 1876 et 1879 pour Philippe Hébert, agent de change parisien, le château de la Goule aux Fées, aujourd’hui connu sous le nom de Château Hébert, est situé sur une pointe rocheuse de Dinard, dans le secteur de Saint-Énogat, avec une vue imprenable sur la baie de Saint-Malo et le cap Fréhel.

Son architecture, inspirée des malouinières du XVIIIe siècle, mêle des références classiques à des touches du Second Empire. Toitures abruptes, granite taillé, baies étroites et hautes en arc segmentaire, lui composent une silhouette élégante et reconnaissable. L’entrée d’origine s’ouvrait sur un jardin d’hiver vitré, destiné à exposer les plantes exotiques cultivées dans la serre, construite dans les années 1901, qui se situe de l’autre côté des 4 hectares d’un parc préservé.

Le château impressionne par son hall à l’anglaise et surtout par son impressionnant escalier en bois tourné, vestige probable du XVIIIe siècle, recomposé autour de noyaux en fonte ornementale. Ce décor est complété par des peintures de chasse signées Ernest-Paul Brigot et des compositions florales de Godefroy de Hagemann, soulignant le goût du propriétaire pour les réemplois artistiques anciens.

Transformé en aérium marin en 1947 par la nièce de Philippe Hébert, Marie-Thérèse Solacroup, le château est ensuite légué à une Fondation qui porte leurs noms. Depuis 1970, la Fondation Solacroup-Hébert, reconnue d’utilité publique, en a fait un lieu unique où enfants, jeunes adultes, et femmes en situation de vulnérabilité y trouvent un refuge, une formation, et un accompagnement vers un avenir meilleur. Parking sur place, emprunter la rue en sens unique pour y accéder.

Découvrez le Château Hébert

©FondationSolacroupHébert