Glaz Padel Initiation au padel Féminin Rue Claude Rousseau Dinard

Informations pratiques

Dinard

Glaz Padel Initiation au padel Féminin

Rue Claude Rousseau Glaz Padel Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 17:00:00

fin : 2026-09-10 21:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Le jeudi 10 septembre 2026, de 17h à 21h, toute la team de GLAZ Padel vous donnent rendez-vous pour une soirée mêlant sport, mode, découvertes et convivialité !

Au programme

– Initiation au padel exclusivement réservée aux femmes

-Découverte de la nouvelle collection éphémère du club, pour les femmes et les hommes

-Animations et stands autour du bien-être, des bijoux et de l’art de vivre

-Food truck sur place

-Rencontres et ambiance conviviale

Vous n’avez jamais joué au padel ? Aucun problème ! L’initiation est accessible aux débutantes, sans réservation, et les raquettes sont fournies. Il ne vous reste plus qu’à enfiler vos baskets !

Les hommes sont également les bienvenus pour profiter de la soirée et découvrir la nouvelle collection du club.

Attention cette collection en pièces limitées sera disponible uniquement le soir de l’événement. Ne ratez pas ce rendez-vous !

Entrée gratuite et sans réservation

Raquettes fournies

Baskets indispensables

N’hésitez pas à venir accompagnée de vos amies, de vos proches ou de votre partenaire. Plus on est de fous, plus on joue ! .

Rue Claude Rousseau Glaz Padel Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 11 15

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English :

L’événement Glaz Padel Initiation au padel Féminin Dinard a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme