Du cinéma dans mon Village

Aillant-sur-Milleron Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Du Cinéma dans mon Village.

Du Cinéma dans mon Village Aller au cinéma est le loisir préféré des Français, et cet engouement va croissant. Seul hic les cinémas sont en ville, et, quand on habite en milieu rural , il faut faire souvent beaucoup de kilomètres pour accéder aux salles… Comment faire pour que le cinéma existe dans nos villages ? Et ainsi satisfaire la population qui y habite, empêchée ou non de se déplacer… Mais aussi offrir aux touristes de passage leur loisir préféré sur place… Cet enjeu de loisir est important, car une projection cinématographique, c’est un moment de rencontre et de convivialité fort, avec éventuellement des discussions diverses. le 03/03 Semer et récolter 7 .

Aillant-sur-Milleron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 10 60

English :

Cinema in my Village

